افتتاح مسجد الرعاية الدينية في قرية الصافية بكفر الشيخ

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجد الرعاية الدينية بقرية الصافية التابعة لمركز دسوق، وذلك بعد الانتهاء من صيانته، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير شؤون الإدارات، والشيخ عادل زويل مدير إدارة دسوق قبلي.

«الحقوق المتعلقة بالمال» محور خطبة الجمعة

وقد أدى الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة الجمعة التي كانت بعنوان «الحقوق المتعلقة بالمال»، وتم عقد مقرأة للأئمة، وعقب صلاة الجمعة مباشرةً تم مقرأة الجمهور، كما تم عقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله، ولقاء الجمعة للأطفال.

وأكد وكيل الوزارة أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، كما التزمت جميع المساجد بالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.