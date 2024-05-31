فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا غدا.. تعرف على الشروط

تستعد محافظتا القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لفتح باب التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025 غدا السبت 1 يونيو، حيث يتم التقديم عبر التسجيل الإلكتروني على مدار شهر يونيو، ويشترط في المتقدمين للصف الأول الابتدائي ألا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات ولايزيد عن 9 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة وفق قرار وزاري رقم 154 بتاريخ 1989 للالتحاق بمدار التربية والتعليم.

بوابة مركز المعلومات

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه على أولياء الأمور التقديم للصف الأول الابتدائي بداية من غدا السبت من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

وأوضحت، أن ولي الأمر يتابع نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، فضلا عن متابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه.

تقديم المساعدة لولي الأمر

وأشارت المديرية، إلى أنه يمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونياً بالمدرسة، ويتم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.