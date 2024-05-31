ضبط عصابة دولية بحوزتها مخدرات بقيمة 87 مليون جنيه بالشرقية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اعتزام عناصر تشكيل عصابي يحملون جنسيات أجنبية متخصصون في تهريب المواد والأقراص المخدرة، محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار «الكبتاجون» المخدر لخارج البلاد.

وأشارت المعلومات إلى اضطلاع عناصر التشكيل العصابي بإخفاء العقاقير المخدرة بمخازن سرية داخل «طلمبات رفع مياه» كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة، حيث قاموا في سبيل ذلك باستئجار مخزن بمحافظة الشرقية؛ لإخفاء وتجهيز الأقراص المخدرة داخل تلك المعدات.

ضبط كمية ضخمة من مخدر «الكبتاجون»

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط عناصر التشكيل خلال تواجدهم بالمخزن المشار إليه، وبحوزتهم 1,250 مليون قرص مخدر لعقار «الكبتاجون»، ومبالغ مالية، عبارة عن عملات محلية وأجنبية، فيما تقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 87,500 مليون جنيه تقريبًا.