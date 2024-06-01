كل ما تريد معرفته عن أمر الضبط والإحضار.. متى يسقط؟

أمر الضبط والإحضار أولى الخطوات للتتحقيق مع الشخص في واقعة ما منسوبة إليه، إذ يصدر أمر الضبط والإحضار للوقوف على ملابسات الجريمة أو الواقعة المنسوبة للمتهم، ونشرح لكم في السطور التالية، ماذا يعني الضبط والإحضار ومتى تنتهي مدته؟.

ما هو أمر الضبط والإحضار؟

قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن أمر الضبط والإحضار هو تكليف الشخص بالحضور أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض على الجهة المختصة.

محتويات أمر الضبط والاحضار

وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أمر الضبط والإحضار ينتهي في كل الأحوال بمرور 6 أشهر من تاريخ صدروه ما لم يتم تجديده من قاضي التحقيق على أن يشمل هذا الأمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي، كما يشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في موعد معين.