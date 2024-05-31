فرقة «آل نادي» تبدع في إنشاد «على المدينة» خلال استضافتها ببرنامج «مدد»

استضاف برنامج «مدد»، تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، فرقة «آل نادي» للإنشاد الديني، والتي تقدم كل أنواع الإنشاد ويجمعهم حب النبي صلى الله عليه وسلم.

أغاني في حب الرسول

وخلال استضافة فرقة الإنشاد الديني بالبرنامج، حرصت على تقديم العديد من الأغاني التي تصف الشوق لسيدنا النبي، والرغبة في زيارة مسجده، وأبرزها: «على المدينة»، والتي أبدعت فيها الفرقة، واستهلت كلماتها بالمقطع التالي:

«على المدينة وعلى المدينة.. يا رب نصلي في مسجد نبينا.. يا رب نصلي في مسجد محمد.. فهو الشفيع للمؤمنين

يارب نصلي.. يا رب نصلي في مسجد محمد.. فهو الشفيع للمؤمنين

على المدينة.. وعلى المدينة، يا رب نصلي بمسجد نبينا

يا رب نصلي بمسجد محمد.. فهو الشفيع للمؤمنين».

كما حرصت فرقة الإنشاد الديني «آل نادي»، على تقديم العديد من الأغاني الأخرى خلال البرنامج، ومنها: «فايت على الورد قال لي قبل ما اتكلم.. لما تزور النبي بالله عليك سلم، ولما توصل إليه.. ولما توصل إليه.. وتصلي وتسلم.. تبوس تراب اللي قدمه في الحجر علم.. نور البدر جميل في بهاء.. يا بشراء رسول الله».