صحيفة إسرائيلية: الشعور بالفشل يطارد ضباط الجيش

نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن ضابط رفيع المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ الشعور بالفشل يطارد الضباط، ولا يريدون الخدمة في جهاز فاشل.

انفجار في الجولان

وأكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، مساء الجمعة، أنّ طائرتين مسيّرتين مفخختين تجاوزتا الحدود مع لبنان وانفجرتا في الجولان.

فيما قال رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد: «لا يُعقل تقليص ميزانيات المجتمع العربي ثلاث أضعاف المجتمع اليهودي، هناك عجز في ميزانيات المجالس المحلية العربية، ولا يوجد إصغاء من الوزراء الإسرائيليين».

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 235 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.