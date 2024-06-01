«منيرة» تطلب تعويضا 5 ملايين جنيه بعد الخلع بـ4 سنوات لسبب غريب.. ما القصة؟

لم يكن الانفصال كافيًا من وجهة نظر منيرة، بعد أن عاشت برفقة زوجها الستيني 11 عامًا في نزاعات وقلق، حسب تعبيرها، فقررت أن تلجأ مرة أخرى لمحكمة الأسرة؛ لكن تلك المرة ليست لطلب الخلع أو لنفقة وإنما من أجل دعوى غريبة، بعد أن تأكدت أنها الطريقة الوحيدة التي ستحصل بها على حقها، فما قصة الـ5 ملايين جنيه ومنيرة؟

منيرة في معاناة جديدة في محكمة الأسرة

في تمام الساعة الـ10 صباحًا وقفت «منيرة. م»، أمام قاعة المداولة بمصر الجديدة، وبدأت تبحث عن دورها والقاعة التي تنظر دعواها، وبكلمات يعلوها نبرة الخذلان بدأت تتناول أطراف الحديث مع السيدات الأخريات، وفي تلك الأثناء حكت لـ«الوطن» سبب انتظارها في رول الدعاوى رغم حصولها على الخلع قبل 4 سنوات، قائلة: «دي الفلوس اللي مصرفهاش عليا آخر 3 سنين جواز».

كلمات غريبة أتاحت أسئلة عدة حول سبب الدعوى، إذا قالت السيدة الخمسينية إنها حاولت بالود معه لكنه قرر أن يتقاعس عن رد حقها: «قبل 12 سنة اتجوزت من راجل اكبر من بـ20 سنة، وقولت نصيبي وأهلي غصبوا عليا، لكن مكنتش أعرف حجم المعاناة اللي هعيش فيها، ومن أول ما عرفته وأنا في مشاكل كبيرة وكل هم أهلي إني أتجوزت»، مؤكدة أنها كانت تعاني لمدة سنوات طويلة على مرأى ومسمع الجميع، وكانت تندب حظها.

اعطت منيرة تلك الزيجة أكثر من فرصة رغمًا عنها، «كان نفسي في حتة عيل، لكن ربنا مأرادش»، شرحت الزوجة ما عاشته، قائلة إنه منذ زواجها كان الضرب والسب هما اللغة السائدة في التعامل معها، وكانت تتحمل هذه المعاملة على أمل أن يكف عن تصرفاته، لأن لا حول لها ولا قوة، وحتي لا يحملها أهلها ذنب هدم المنزل، ودعت الله أن يرزقها بطفل حتي يكون السبب في هدايته واستقرار حياتهم.

تعويض بـ5 ملايين جنيه.. ما القصة؟

بعد 8 سنوات من الزواج تيقنت أنه لم يتغير رغم كبره في السن، وكانت تعيش في حزن دائم، بسبب طبعه، فقررت طلب الطلاق، لكن عاشت أيامًا صعبة استمرت 3 سنوات وهي داخل منزله، حتي أنه لم ينفق عليها أو على المستلزمات قرشًا واحدًا، وبعد أن طلبت الخلع من المحكمة أنصفتها، وعادت طالبةً 5 ملايين جنيه كتعويض عن كل ما أنفقته خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وقدمت ما يثبت صحة حديثها في الدعوى رقم 8274 أحوال شخصية في محكمة الأسرة بمصر الجديدة.