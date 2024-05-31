الفائز بجائزة «منشد الشارقة» لـ«مدد»: فخور بلقب صاحب الحنجرة الذهبية

قال يحيى نادي، منشد فرقة «آل نادي»، إنَّ استقباله للإعلان عن فوزه بمنشد «الشارقة» جعله سعيدا للغاية، وفرحته أكثر بالتفاعل والفرحة التي شاهدها على السوشيال ميديا وغيرها من وسائل التواصل بهذا الخبر وحرص الكثيرين على مشاهدة الحفل التي أعلن خلالها فوزه ومتابعته، و«أحمد الله على فوزي بمنشد الشارقة».

تحقيق أمنية منشد فرقة آل نادي

وتابع «نادي»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أن فوزه بجائزة منشد الشارقة كان حلم حياته، قائلاً: «وأنا على المسرح بدولة الإمارات.. على مسرح المجاز وفي النهائي.. كان كل خوفي وقلقي مفرحش أهلي في قريتي وفي مصر.. كان نفسي أفرح الناس والحمدلله رب العالمين ربنا حقق لي أمنيتي».

تقديم كل أنواع الإنشاد

واستطرد أحد أعضاء فرقة آلـ نادي: «نحرص على تقديم كل أنواع الإنشاد وفخور بلقب صاحب الحنجرة الذهبية وما أتمتع به من حضور وقبول عالي وسط الفرقة، ونقدم أناشيد دينية متنوعة وحفلات في مصر وخارجها من دول العالم».