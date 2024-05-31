رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الهلال الأحمر الفلسطيني: نستمر في إسعاف الجرحى والمصابين رغم القصف

كتب:

منى صلاح
06:16 م | الجمعة 31 مايو 2024
الهلال الأحمر الفلسطيني- ارشيفية

الهلال الأحمر الفلسطيني- ارشيفية

قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، إنهم مستمرون في تقديم الخدمات الإسعافية للجرحى والمصابين رغم القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتابعت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحاتها التي نقلتها شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي دمر مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية في جباليا شمال قطاع غزة».

وأوضحت أنَّ فرق الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع انتشال الشهداء والمصابين.

اقرأ المزيد:

ارتفاع ضحايا الهلال الأحمر الفلسطيني إلى 19 شهيدا منذ «7 أكتوبر»

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن نقل مستشفى القدس الميداني إلى خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 مستشفيات تعمل بشكل جزئي لخدمة 2 مليون مواطن في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 8 فلسطينيين بجنين وإصابة 21 آخرين
بقلم منى صلاح