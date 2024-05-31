الهلال الأحمر الفلسطيني: نستمر في إسعاف الجرحى والمصابين رغم القصف

قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، إنهم مستمرون في تقديم الخدمات الإسعافية للجرحى والمصابين رغم القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتابعت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحاتها التي نقلتها شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي دمر مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية في جباليا شمال قطاع غزة».

وأوضحت أنَّ فرق الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع انتشال الشهداء والمصابين.