وكيل «صحة الشرقية» يوجه بنقل مشرفي التغذية خارج مستشفى ههيا 

وجه وكيل صحة الشرقية بنقل مشرفي التغذية خارج مستشفى ههيا لتقصيرهم في عملهم.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ههيا

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة مطبخ المستشفى للاطمئنان على جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، وتلاحظ قيام مشرفي التغذية باستلام فواكه وخبز غير مطابقة للمواصفات، ووجه بنقلهم خارج المستشفى وتوزيعهم حسب حاجة العمل، وتكليف مشرفي تغذية آخرين من باكر، وتكليف مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بههيا بإعدام الأصناف الغذائية غير المطابقة للمواصفات.

متابعة أعمال التطوير

وعقد وكيل الوزارة اجتماعاً مع الإدارة الجديدة للمستشفى، في حضور الجهاز الإشرافي بالمديرية، وبعض رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى، ناقش خلاله خطة العمل السابقة والقادمة، ونقاط القوة ونقاط الضعف، والعمل على معالجة نقاط الضعف، ومعالجة أي سلبيات، وأي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، كما ناقش في حضور أحد ممثلي المجتمع المدني خطة تطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بالمستشفى، منها أعمال التطوير الجارية بالدور الثاني العلوي، لإنشاء قسم عناية مركزة للأطفال، بقدرة استيعابية تصل إلى ١٣ سرير، بالتعاون مع المجتمع المدني، موجهاً مدير المستشفى بمتابعة الأعمال الجارية لسرعة الإنتهاء منها لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة ههيا.

وعقب ذلك تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى ههيا، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية.