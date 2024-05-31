أشرف سامي: قوافل «ستر وعافية 30» تهدف إلى توعية الأطفال بالسلوكيات الإيجابية

استعرض برنامج أهل بلدي المذاع على قناة «الحياة» تقريرًا يرصد جهود قوافل «ستر وعافية 30» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القاهرة، بهدف تقديم الدعم للمحتاجين في جميع أنحاء مصر.

خدمات قوافل «ستر وعافية 30»

وخلال التقرير، أكد المهندس أشرف سامي منسق التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي، أنّ هناك 3 حزم من الخدمات تقدم للمستهدفين من قرية كفر العلو بحلوان، موضحًا أن الحزمة الأولى هي القافلة الطبية المخصصة للكشف على الرمد للعيون، وتوفير النظارات الطبية، للأهالي التي تحتاج لهذه النظارات الطبية، والحزمة الثانية هي كرنفال الأطفال، والحزمة الثالثة تقديم كراسي متحركة لذوي الإعاقة.

تابع «سامي» أنّ القوافل تشمل تقديم فقرات متنوعة من العرائس والمسابقات للأطفال، لإدخال البهجة على قلوبهم، وتعليمهم السلوكيات الإيجابية والأخلاق القويمة.