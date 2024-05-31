تنظيم كرنفال لدعم المرأة والأسر المنتجة في مصر الجديدة

شارك الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في حفل افتتاح كرنفال مصر الجديدة لدعم المرأة، وذلك بدعوة من حزب «مستقبل وطن» أمانة المرأة بمصر الجديدة، أقيم الكرنفال بحديقة الأهرام بجوار كنيسة البازليك بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.

مشروعات صغيرة

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هذا الكرنفال أو المعرض يهدف إلى تشجيع المرأة وتنمية الأسر المنتجة ودعم المشروعات الصغيرة والحرف والعمل على توفير كل ما يلزم الأسرة المصرية بأسعار رمزية، وتسويق تلك المنتجات، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لدعم الأسر المنتجة وتحسين دخولهم.

إزالة الإشغالات

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أن المنطقة الشرقية بالمحافظة تشهد أعمال تطوير فى كل المجالات، والقضاء على الإشغالات وتسيير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين بالعاصمة، موجهًا بإزالة أي تجاوزات على الفور واتخاذ ما يلزم والتفاعل مع المواطنين.