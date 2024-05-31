فريق مجري يسجل 43 هدفا في مباراة واحدة.. ما القصة؟

واحدة من أغرب مباريات كرة القدم في التاريخ، لفريق خاض مباراته الأخيرة في الدوري، وكان يحتاج إلى تسجيل 42 هدفًا، لحصد اللقلب بفارق هدف واحد عن أقرب منافسيه، ولكنه نجح في تحقيق ذلك، بعد أن انتهت المباراة بنتيجة 43 هدفًا مقابل هدف للفريق الآخر.

المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في الدوري المجري، أثارت جدلاً واسعًا، لدرجة أن اتحاد الكرة سيفتح تحقيقا بسبب شكوك حول التلاعب في نتيجة المباراة، في الدوري المجري تحت 14 عامًا، وفق لما ذكرته قالت صحيفة daily star.

فوز الفريق بالدوري بعد تسجيله 132 هدفا

قالت الصحيفة أن فريق كيركيجيازي المجري، كان يحتل المركز الثاني بنفس عدد نقاط الفريق المتصدر، لكن يحتاج إلى 42 هدفاً من أجل الحصول على المركز الأول، والفوز بالدوري بعدد الأهداف، وهو ما نجح الفريق في تحقيقه بالجولة الأخيرة، بعد غلبه على نادي بالمونوستورا بنتيجة 43-1، بينما فاز الفريق المتصدر «ميكلوسي» على نادي «نيارلورينسي» بنتيجة 1-0، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق عدد الأهداف.

وأصبح فريق كيركيجيازي الفائز بلقب الدوري المجري، بعد تساويه في النقاط مع نادي ميكلوسي، حيث سجل الأول 132 هدفاً، مقابل 131 هدفاً للفريق الثاني.

اتحاد الكرة المجري يفتح تحقيقا

وذكرت الصحيفة أن دوريات الشباب في المجر، تكون مليئة بالأهداف والترفيه، لكن اتحاد الكرة المجري فتح تحقيقا على الفور، للتأكد من عدم التلاعب في نتيجة المباراة.