سورة قرآنية تساوي قراءة 1000 آية في الأجر والثواب.. ما هي؟

قراءة القرآن يوميًا مع العبادات والأمور التي يجب على المسلمين القيام بها، لكن في بعض الأوقات يتساءل الإنسان عما إذا كان أداء الطاعات التي يقوم بها كافيًا أم مقصرًا، ويرغب في تحسين علاقته بربه، والرغبة في معرفة آيات من القرآن لها فضل عظيم.

يوضح «الوطن»، خلال السطور التالية سورة في القرآن تساوي قراءة 1000 آية في الأجر والثواب.

سورة تعدل 1000 آية من القرآن

أشارت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إلى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم» قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر»، بمعني أن سورة التكاثر تعدل 1000 آية، وهي: «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)».

فضل سورة التكاثر

سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن النعيم الذي سيسألون عنه وهم لا يأكلون سوى التمر والماء في المدينة خائفين؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن «ذلك سيكون، قاصدًا النعيم الذي سوف تكون فيه الأمة والفتح العظيم الذي سيفتحه الله تعالى عليها فهو ما ستسأل عنه».