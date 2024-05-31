«الفتوى والتشريع» تؤيد تعيين أستاذ متفرغ بمعهد الخدمة الاجتماعية في بورسعيد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، بتعيين صاحب الدعوى في وظيفة أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

حيثيات الفتوي

قالت الجمعية إنه الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري ببورسعيد قضت بجلسة 23 مايو 2023، في الدعوى رقم (5526) لسنة 8 قضائية بقبول الدعوى، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين المعروضة حالته من تاريخ بلوغ سن الستين أستاذًا متفرغًا بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

تأييد المحكمة الإدارية للحكم

وأوضحت أنه تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 27 يناير 2024، في الطعن رقم (106395) لسنة 69 قضائية عليا، والذي قضى برفض طعن الجهة الإدارية، ولما كان الحكم المُستطلع الرأي بشأنه من الأحكام واجبة النفاذ، ولم يُقض بوقف تنفيذه أو إلغائه؛ الأمر الذي يتعين معه المبادرة إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه إعمالا للأثر الكاشف للحكم، فيما تضمنه من تعيين المعروضة حالته في وظيفة أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.