سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارًا، اليوم السبت في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، عند مستوى 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك، عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.83 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.89 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.