رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
07:38 ص | السبت 01 يونيو 2024
سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارًا، اليوم السبت في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، عند مستوى 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك، عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.83 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.89 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

اقرأ المزيد:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-5-2024

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء.. وفقا لآخر تحديث

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 25-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 23-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك
بقلم سعيد رمضان