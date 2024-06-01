تطورات الحالة الصحية لـ تيام مصطفى قمر بعد إصابته بنزلة شعبية حادة

أعلن الفنان مصطفى قمر، أنّ ابنه تيام عاد إلى منزله بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، عقب الوعكة الصحية التي أصابته منذ ساعات، واستدعت دخوله المستشفى لإجراء بعض التحاليل.

مصطفى قمر يكشف حالة ابنه الصحية

وأكد «قمر»، أنّ حالة ابنه تيام أصبحت مستقرة، ويتواجد حاليًا في المنزل لفترة راحة بعد إصابته بنزلة شعبية حادة دفعته للذهاب إلى المستشفى؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وعاد بعدها إلى المنزل.

فيلم أولاد حريم كريم

وكان آخر أعمال تيام مصطفى قمر فيلم «أولاد حريم كريم»، وهو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه.

فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وبمشاركة عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب مثل رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.