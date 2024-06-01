خبير أثري: الصحف البريطانية تهتم بالحضارة المصرية القديمة وتتحدث عن ملوكها

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إنَّ اهتمام بريطانيا بالكشف المصري والحضارة المصرية القديمة وملوكها رمسيس الثاني ليس أمراً جديداً، مشيرا إلى أن ذلك الاهتمام يظهر في الاكتشاف الذي تحدثت عنه المملكة المتحدة حول العثور على بقايا رئيس الكهنة بأحد التوابيت التي تعود للملك رمسيس الثاني.

حياة «رمسيس الثاني» أبرزت تاريخه

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ صحيفة الديلي ميل أبرزت حياة «رمسيس الثاني» بعد دراسة تاريخه واكتشاف تابوت مفقود له، لافتا إلى أن المصري القديم يمكنه استخدام الآثار لأكثر من مرة، وبعض الكتابات على الأثر ينسبها إلى نفسه، خاصة بالدولة الحديثة.

التابوت يعود إلى الملك رمسيس الثاني

وأكد الخبير الأثري، أن التابوت تم اكتشافه عام 2009 بعرابة «أبيدوس» في صعيد مصر، وطول الحجر يصل إلى 3 أقدام وسمكه 3 بوصات وحمل نقشاً مكتوبا عليه «رمسيس الثاني نفسه»، واستناداً إلى هذا النقش يفهم أن التابوت يعود إلى الملك رمسيس الثاني.