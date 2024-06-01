استشاري طب أطفال: الإصابة بالأنيميا مرتبطة بفترتي الحمل والرضاعة

أكدت الدكتورة هويدا أبو العلا استشاري طب الأطفال ومدير التدريب بالمبادرة الرئاسية «1000 يوم ذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد في بيان سابق، أن 43% من الأطفال في مصر ممن تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و6 سنوات، يعانون من مرض الأنيميا المتربط بفترة الحمل.

نقص عدد كرات الدم الحمراء

وشددت استشاري الأطفال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح» المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن من أسباب الإصابة بالأنيميا هو نقص عدد كرات الدم الحمراء وسببها سوء التغذية أو نقص في الفيتامينات والمكملات الغذائية، موضحة أن الطفل الذي يعاني من السمنة من الممكن أن يعاني من الأنيميا أيضا، مؤكدة أنه يتم التعرف على الأنيميا من خلال تحليل صورة الدم.

أعراض الإصابة بالأنيميا

وأوضحت أن من أعراض الإصابة بالأنيميا الشحوب والإرهاق والتعب وفقدان الشهية، مشيرة إلى أن مرض الأنيميا يبدأ بسوء تغذية الأم في فترة الحمل والرضاعة، ولا بد من الاهتمام بأكل الأم في هذه الفترة، خاصة أثناء الرضاعة الطبيعية، كما أن طريقة الولادة لها تأثير كبير على الإصابة بالأنيميا.