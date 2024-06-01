«السرب» يحافظ على صدارة الإيرادات بـ38.2 مليون جنيه في 4 أسابيع

يواصل فيلم «السرب» الحفاظ على صدارة شباك الإيرادات على مدار 30 يوما في دور العرض السينمائي، وذلك بإيرادات بلغت 833 ألف جنيه أمس الجمعة، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم السرب إيرادات خلال الأسابيع الأربعة الماضية وصلت لـ36.3 مليون جنيه، بينما حقق منذ بداية الأسبوع الخامس حتى الآن 1.8 مليون جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات حتى الآن لـ 38.2 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم «السرب»

فيلم «السرب» من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ويجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما، من بينهم أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وشريف منير، ونيللي كريم، وصبا مبارك، إضافة إلى دياب، ومحمود عبد المغني.

ويجسد الفيلم العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية المصرية ضد معاقل الإرهاب التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015، ردا على المجزرة التي ارتكبوها في حق 21 مصريا في مدينة درنة الليبية.