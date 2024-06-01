في كثير من الأحيان وبعد وفاة المؤمن عليه، يبدأ الورثة في بدء إجراءات صرف معاش شهري عن المتوفي ليساعدهم على تلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير منح مالية يتم صرفها لهم عند الحاجه لهم بعد وفاة المؤمن عليه.

وهناك عدد من المنح المالية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لمستحقي المعاش، التي يتم الحصول عليها بعد وفاة المؤمن عليه في حالة الحاجه لها، ونوضح من خلال هذا التقرير متى يمكن صرف منح مالية لورثة المعاش بعد وفاة المؤمن عليه، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي:

متى يمكن صرف منح مالية لورثة المعاش بعد وفاة المؤمن عليه؟

تتمثل المنح المالية التي يمكن حصول ورثة المعاش عليها في 4 منح مالية، تتمثل في الآتي:

1- منحة الوفاة

- يتم صرف منحة الوفاة لتكون بقيمة المعاش عن شهر الوفاة بالإضافة إلى الشهرين التاليين والأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

- يتم تقدير المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

2- نفقات الجنازة

- يتم صرف منحة الجنازة لورثة المعاش عند وفاة المؤمن عليه، والتي تقدر قيمتها 3بـ أشهر من قيمة المعاش.

- يتم صرف تلك النفقات للأرملة أو الأرملة، وفي حالة عدم وجودهم يتم صرفها للأبناء.

- يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

3- منحة الزواج

- يتم صرف منحة الزواج للأبنة أو الأخت في حالة قطع المعاش بسبب زواجها.

- وتساوي تلك المنحة معاش عام بحد أدني مقداره 500 جنيه.

- تصرف تلك المنحة لمرة واحدة فقط لا غير.

4- منحة القطع

- يتم صرف منحة القطع تلك للأبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية.

- أعلى منحة تساوي معاش عام بحد أدنى مقداره 500 جنيه.

- تصرف هذه المنحة لمرة واحده فقط.