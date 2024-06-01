سر ارتداء دبلة الزواج في اليد اليسرى.. «رمز الحب بين الطرفين»

عادات كثيرة نتبعها خلال الزواج، دون أن ندرك السبب الأساسي ورائها، ومن أبرز تلك العادات ارتداء الخاتم في اليد اليمنى للخطوبة، بينما يتم ارتدائه في اليد اليسرى دلالة على الزواج، دون معرفة السر في ذلك.

من أين جاءت فكرة خاتم الزواج منذ البداية؟

فكرة خاتم الزواج جاءت منذ أيام الفراعنة، الذين صنعوه في البداية من القصب أو الجلد، دلالة على الارتباط، خاصة أنه تم تصميمه على شكل دائرة للتعبير عن الأبدية والخلود بين الطرفين، وفق ما نشره موقع «Business insider»، موضحًا أن الحلقة الدائرية تشير إلى ارتباطهما معًا مدى الحياة.

سبب ارتداء الخاتم في اليد اليسرى

يعود السر وراء ارتداء خاتم الزواج في اليد اليسرى، وفق مقولة متوارثة، إلى أن هناك شريان في إصبع البنصر يصل إلى القلب مباشرة، اعتقادًا منهم أن هذا الإصبع يزيد الحب بين الطرفين وأطلقوا عليه «إصبع الحب» والشريان «وريد الحب»، خاصة أنه في قديم الزمن كانوا يستطيعون علاج النساء المصابات بالإغماء عن طريق «قرص إصبع البنصر» في اليد اليسرى.

وانتشرت هذه العادة على مر العصور، وأصبح خاتم الزواج في اليد اليسرى دلالة على قوة الحب بين الطرفين، أو زيادته مع مرور الأيام، دون النظر للمادة المصنوع منها الخاتم، إلا أن الرومان كان لهم رأي آخر في الزواج، إذ يقوم الشخص بتقديم خاتم من الذهب للخطوبة، بينما يستبدله بالحديد عند الزواج، اعتقادًا منه إثبات ملكية للأبد، وفق موقع «Reader's Digest» الأمريكي.