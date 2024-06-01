بعد إصابة تيام مصطفى قمر.. ما هي طرق الوقاية من النزلة الشعبية؟

أجرى تيام مصطفى قمر فحوصات وتحاليل عديدة بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله أحد المستشفيات، إذ قضى به ساعات طويلة لاكتشاف سبب الوعكة الصحية، وتبين أنه أصيب بنزلة شعبية حادة، إلا أنّ حالته أصبحت مستقرة وعاد إلى منزله، وفق ما أعلنه والده الفنان مصطفى قمر.

النزلة الشعبية الحادة من أبرز الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز التنفسي وتسبب التهابات الشعب الهوائية، وتحدث نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية للشعب الهوائية، وتظهر في البداية لدى عديد من الأشخاص كأنها دور برد طبيعي، بينما هناك البعض الآخر لا تظهر عليه أعراض، وفق ما نشره موقع «مايو كلينك».

وحسب ما أوضحه الدكتور محمود هاشم استشاري الأمراض الصدرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، تتمثل أعراض الإصابة بالنزلة الشعبية في الآتي:

أعراض الإصابة بالنزلة الشعبية

- الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

- ضيق في التنفس.

- آلام في الحلق.

- صعوبة في البلع.

- رشح وزكام.

- الشعور برعشة شديدة في الجسم.

- السعال الجاف.

- الشعور بصداع مستمرة.

- الإحساس بالتعب والإرهاق طوال اليوم.

- احمرار في العين.

- احتقان في الأنف.

طرق الوقاية من النزلة الشعبية

وللوقاية من الإصابة بالنزلات الشعبية الحادة، أوضح «هاشم» أنه لا بد من تقوية جهاز المناعة تجنبًا للإصابة بالأمراض المختلفة، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، فضلًا عن تناول العناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتين، والحديد، والمكملات الغذائية الأخرى.

ونصح بضرورة الابتعاد عن أي من ملوثات الجو قدر الإمكان، مثل الدخان والأتربة، وعدم التدخين، والمواظبة على غسل اليدين باستمرار، وتجنب ملامسة الأسطح الخارجية، إضافة إلى الحرص على الجلوس في مناطق جيدة التهوية، واستخدام كمامات طبية ووضع مناديل عند العطش أو السعال، والحرص على الراحة حال الإصابة بالبرد.