«التعليم»: 30% زيادة في موازنة الوزارة العام الحالي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنّ موازنة الدولة لهذا العام، وضعت الصحة والتعليم أولوية، إذ كانت «التعليم» مخصص لها 160 مليار جنيه، وهذا العام ستكون ميزانياتها 214 مليار جنيه بزيادة 54 مليار عن السنة الماضية أي نحو 30%؜، موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بملف التعليم، وهو ما يظهر في زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن جميع المناهج المطورة في الصفوف المختلفة ملك للدولة المصرية، وليس لأي جهة ملكية فيها، وانتهينا من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.

ولفت إلى أنه من أهداف المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية، تعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الطلاب، بحيث يفكر الطالب في الالتحاق بالتعليم الفني بعد الإعدادية سواء كان مجموعه يؤهله للثانوية العامة أم لا، وبالتالي نريده أن يُفضّل دخول الثانوية الفنية، لأن فرص العمل ووظائف المستقبل مضمونة تمامًا وهذا جزء من خطة التنمية الاقتصادية.