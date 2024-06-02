في ذكرى ميلادها.. محطات فنية في حياة زيزي مصطفى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زيزي مصطفى التي رحلت عن عالمنا يوم 12 من شهر فبراير في عام 2008، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وقدمت لنا مجموعة من الأعمال الفنية القيمة والهادفة التي تنوعت بين الكوميدي والدرامي والاجتماعي، وظلت تقدم أعمالاً حتى توفت، ليكون آخر أعمالها مسلسل كلمة حق في عام 2008.

الفنانة زيزي مصطفى فنانة وممثلة مصرية ترجع نشأتها لأسرة تحب الفن والموسيقى، وحصلت على دبلوم في فنون التطريز، ثم اتجهت إلى التمثيل وهي في الرابعة عشر من عمرها، عندما اختارها المخرج صلاح أبو سيف للمشاركة في فيلم بين السماء والأرض، وتعرف الجمهور عليها بشكل أكبر في ثاني الأعمال التي قدمتها، وهو فيلم المراهقات، إلى جانب الفنانة ماجدة الصباحي، ويُعد فيلم البوسطجي الذي اختارها فيه المخرج حسين كمال هو الانطلاقة الحقيقية للفنانة زيزي مصطفى على شاشات التلفزيون.

أزواج الفنانة زيزي مصطفى

تزوجت زيزي مصطفى 3 مرات وكانت المرة الأولى في سن صغير، من رجل من خارج الوسط الفني يعمل مهندساً بحرياً وأنجبت منه ولداً وبنت، وانفصلت عنه ثم تزوجت من الممثل محمد خيري ثم الممثل يسري مصطفى وانفصلت عنه أيضًا.

أشهر أعمال زيزي مصطفى

تحمل الفنانة الراحلة زيزي مصطفى في رصيدها الفني حوالي 44 فيلماً سينمائياً، وازدادات أعمالها الدرامية عن 100 مسلسل، ومن أشهر أعمالها السينمائية التي قدمتها على شاشة التلفزيون: فيلم المتمردون وزوجة رجل مهم عام 1988 بطولة أحمد زكي وميرفت أمين وزائر الفجر وحرامية في كي جي 2 وشبر ونص وصايع بحر والعاشقات.

أما أشهر الأعمال الدرامية التي شاركت بها فهي مسلسل أبنائي الأعزاء شكراً بطولة يحيى الفخراني وعبدالمنعم مدبولي وصلاح السعدني وأحلام الفتى الطائر إلى جانب الفنان عادل إمام، وليالي الحلمية، وريا وسكينة ورجل في زمن العولمة والموسم الأول والثاني من ست كوم راجل وست الستات.

وفاة الفنانة زيزي مصطفى

رحلت الفنانة زيزي مصطفى عن عالمنا تاركة رصيداً حافلاً من الأفلام والمسلسلات التي وصلت إجمالي عددهم إلى 238 عملاً تلفزيونياً، وتوفت في 13 من شهر فبراير عام 2008 في منزلها الذي يقع بمنطقة مصر الجديدة إثر نوبة قلبية.