أيام المجد والكرامة.. انطلاق الموسم السادس من برنامج الشاهد على إكسترا نيوز الليلة

تحت عنوان «30 يونيو أيام المجد والكرامة»، ينطلق الموسم السادس من برنامج «الشاهد»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، الحادية عشر مساء اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

ويوثق «الباز» في الموسم السادس من برنامج «الشاهد» شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم، نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السادس من برنامج الشاهد، يومياً على شاشة اكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويعد برنامج «الشاهد» الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.