موعد ومكان سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتراخيص المحال في القاهرة

أعلن حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتراخيص المحال تتمركز بميدان الباشا في المنيل غدا؛ لاستخراج تراخيص المحال واستقبال طلبات المواطنين والرد على أي استفسارات بشأن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة.

خدمة الحي المتنقل

وأشار حي مصرالقديمة إلى أن خدمة المركز التكنولوجي مستمرة غدًا، طوال اليوم إلى الساعة الثالثة عصرًا؛ للتيسير على المواطنين وأصحاب المحلات من خلال فريق العمل الميداني وذلك على مدار الأسبوع.

قانون المحال

وفي سياق متصل، يتابع اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، خدمات السيارة المتنقلة لاستخراج تراخيص المحال، والتي تسهل لأصحاب المحال الدخول في منظومة المحال العامة طبقًا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019.

وأشار إلى أن خدمة الحي المتنقل تستهدف مساعدة أصحاب المحال، وتيسير الإجراءات لهم لترخيص الأنشطة التجارية، فضلًا عن تقديم التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم.