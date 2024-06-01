يصغرها بـ 19 عاما.. من هو إبراهيم شيخ إبراهيم زوج المخرجة السورية رشا شربتجي؟

ضجة كبيرة أحدثتها المخرجة السورية رشا شربتجي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تردد حول زواجها من الممثل إبراهيم الشيخ إبراهيم، خاصة بعد ظهور الثنائي معا في عدة مناسبات، وزيارتهما قبر والدها المخرج الراحل هشام شربتجي.

زواج المخرجة رشا شربتجي

انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حظ خلالها الجمهور أن الثنائي يرتديان خاتمين متشابهين، الأمر الذي أثار تساؤلا حول حقيقية ارتباطهما، فالبعض اعتبر أن هذه الصورة بمثابة إعلان عن زواجها.

بعد تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثرة الحديث عن الثنائي، خرجت المخرجة رشا شربتجي عن صمتها في إحدى اللقاءات التلفزيونية، وأكدت خبر الزواج من الممثل الشاب إبراهيم الشيخ، قائلة: «صحيح، ارتبطت بالفنان إبراهيم الشيخ وتزوجنا بشكل رسمي».

وخلال الساعات الماضية، شارك الممثل الشاب عبر حسابه على إنستجرام مجموعة صور تجمعه بزوجته المخرجة رشا شربتجي، إذ كان الثنائي يرتديان ملابس بيضاء اللون ومتناسقة.

وتفاعل عدد كبيرة من المتابعين مع صورهما، وجاءت التعليقات كالتالي: «الله يحفظكم» وأيضا «ألف مبروك تتهنوا ببعض» وكذلك «مبروك لا تردوا على كلام الناس عيشوا حياتكم مثل مابدكم».

معلومات عن إبراهيم الشيخ إبراهيم

- فنان وممثل يحمل الجنسية العربية السورية.

- من مواليد 1994 وهو يصغرها 19 عاما.

- شارك في 4 أعمال من إخراج رشا شربتجي منهم «ولاد بديعة»، «مربى العز»، «كسر عضم».

- حصل على جائزة أفضل ممثل شاب في مهرجان القاهرة عن دوره في فيلم نجمة الظهر.