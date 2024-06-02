«اوعى ترميه».. سر في جلد الفراخ يوفر مكونا يستخدم لكل الوصفات
كتب:
شروق مراد
05:01 ص | الأحد 02 يونيو 2024
بودرة مرقة الدجاج
لا يستحب تناول جلود الدجاج، لذا يمكن الاستفادة بها بدلًا من التخلص منها، بتحويلها إلى مرقة دجاج بودرة، إذ تعادل المعلقة مكعبًا، ويمكن استخدامها في إعداد الوصفات والشوربات، بحسب الشيف أميرة شنب، ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra.
المقادير:
- قطع من جلد الدجاج وهو مكون أساسي، لإعداد مكعبات المرقة، بما يعادل 4 قطع.
- 2 ملعقة كبيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- 2 ملعقة صغيرة كركم.
- 2 ملعقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة، يمكن تقليل كميته أو زيادتها.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة كبيرة ونصف سكر.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة بقدونس مجفف.
- ملعقة كبيرة نشا.
طريقة تحويل جلد الفراخ لمكعبات الدجاج
- لا يفضل استخدام الجلد كما هو، بل يجب إزالة أي دو أو كتل زائدة، وتبدأ الخطوة الأولى بتجفيفه جيدًا، من خلال فرده على صينية مدهونة بمادة دهنية، أو تحتوي على ورقة زبدة، ثم رش كمية من الملح أسفل الجلد وأعلاه، وتغطيته بورق زبدة، ووضع صينية فارغة أيضًا، حتى تحافظ عليه مفرودًا، وإدخالها إلى فرن ساخن، على درجة حرارة متوسطة أو 180 درجة، والفرن يعمل من أعلى ومن أسفل لمدة 12 دقيقة إلى 15 دقيقة.
- بعد تجفيف الجلد يمكن تكسيره إلى قطع موسطة ووضعه في الكبة، وضربه حتى يصبح بودرة ناعمة، ويضاف الملح والبصل البودر والثوم بودر والكركم والملح والسكر والفلفل الأسود والبقدونس مجفف والنشا، وخلط المكونات جيدًا، لتصبح مرقة دجاج بودر، يمكن استخدام ملعقة صغيرة، كبديل لمكعب المرقة.