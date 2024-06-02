«اوعى ترميه».. سر في جلد الفراخ يوفر مكونا يستخدم لكل الوصفات

لا يستحب تناول جلود الدجاج، لذا يمكن الاستفادة بها بدلًا من التخلص منها، بتحويلها إلى مرقة دجاج بودرة، إذ تعادل المعلقة مكعبًا، ويمكن استخدامها في إعداد الوصفات والشوربات، بحسب الشيف أميرة شنب، ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra.

المقادير:

قطع من جلد الدجاج وهو مكون أساسي، لإعداد مكعبات المرقة، بما يعادل 4 قطع.

2 ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

2 ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة، يمكن تقليل كميته أو زيادتها.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بقدونس مجفف.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة تحويل جلد الفراخ لمكعبات الدجاج