موعد نزال إسلام ماخاشيف وداستن بورييه في UFC.. مواجهة قوية ومرتقبة

يستعد عشاق الفنون القتالية المختلطة لمشاهدة نزال مثير يجمع بين بطل الوزن الخفيف المؤقت إسلام ماخاشيف وداستن بورييه؛ لذا ومع حالة التشوق هذه زاد التساؤل عن موعد نزال إسلام ماخاشيف والقنوات التي يمكن من خلالها متابعة النزال، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

موعد نزال إسلام ماخاشيف

وحول موعد نزال إسلام ماخاشيف فإن النزال القوي المرتقب بين بطل الوزن الخفيف المؤقت إسلام ماخاشيف وداستن بورييه من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، في إطار بطولة ufc، على أن يبدأ النزال في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بحسب وسائل إعلام سعودية.

القنوات الناقلة لنزال إسلام ماخاشيف وداستن بورييه

ومن المقرر أن يتم نقل النزال المرتقب بين إسلام ماخاشيف وداستن بورييه في بطولة ufc عبر مجموعة من القنوات الناقلة، وهي:

قناة أبوظبي 4

BT Sport Box Office

قناة SSC

قناة السعودية الرياضية

MBC ACTION

تردد القنوات الناقلة للنزال

1- قناة Ssc HD على نايل سات

تردد قناة Ssc HD: 12523

استقطاب قناة Ssc HD: أفقي

معدل الترميز قناة Ssc HD: 27500

معامل تصحيح الخطأ قناة Ssc HD: 6/5

2- قناة BT Sport Box Office

تردد قناة BT Sport Box Office:11604.

استقطاب قناة BT Sport Box Office: عمودي.

معدل ترميز قناة BT Sport Box Office:27500.

معامل تصحيح قناة BT Sport Box Office:3/4.

3- تردد قناة السعودية الرياضية

التردد لقناة السعودية الرياضية: 12284.

معدل الترميز لقناة السعودية الرياضية: 27500.

معدل الاستقطاب لقناة السعودية الرياضية: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة السعودية الرياضية: 5/6.

4- قناة MBC ACTION

التردد لقناة MBC ACTION: 11470

معامل الاستقطاب لقناة MBC ACTION: عمودي.

معدل الترميز لقناة MBC ACTION: 27500

معامل تصحيح الخطأ لقناة MBC ACTION: 5/6

5- قناة SSC على عرب سات

التردد لقناة SSC على عرب سات: 12418

الاستقطاب لقناة SSC على عرب سات: أفقي

معدل الترميز لقناة SSC على عرب سات: 27500

معامل تصحيح الخطأ لقناة SSC على عرب سات: 6/5.

نزال قوي ومثير

ويترقب الجمهور المحب لمثل هذه الرياضات موعد انطلاق النزال الذي يُمثل أهمية كبيرة؛ إذ يسعى خلاله إسلام ماخاشيف للحفاظ على لقبه المؤقت وتحقيق خطوة جديدة نحو نيل اللقب الدائم، بينما يطمح داستن بورييه لاستعادة مجده وإثبات قدرته على المنافسة على أرفع الألقاب.

ومن المتوقع أن يكون النزال قويًا ومثيرًا؛ إذ يتمتع كلا المقاتلين بمهارات عالية وخبرة واسعة في الحلبة، فيتميز إسلام ماخاشيف ببراعته في المصارعة وسيطرته على الأرض، بينما يعرف داستن بورييه بقدرته على الضربات القوية والإنهاء السريع للنزالات.