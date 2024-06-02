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«في المساء مع قصواء»: مجمع الصناعات ببياض العرب يوفر فرص عمل ويشجع التصنيع المحلي

كتب:

محمد عزالدين
12:40 ص | الأحد 02 يونيو 2024
مجمع بياض العرب

مجمع بياض العرب

عرض برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة سي بي سي، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف.. يوفر فرص عمل ويشجع على التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج».

وجاء في التقرير: «على مساحة 70 فدانا و266 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل وبتكلفة تجاوزت 900 مليون جنيه، افتتح الرئيس السيسي المجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب في عام 2021 ويضم المجمع أنشطة مختلفة كالصناعات الكيماوية وصناعات معدنية بسيطة بالإضافة لصناعات هندسية وغذائية».

ويخدم المجمع المستثمرين المصريين والأجانب ويوفر البنية التحتية المناسبة للتشجيع على التصنيع والتصدير.

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بقلم محمد عزالدين