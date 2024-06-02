«التخطيط»: تنفيذ 219 مشروعا تنمويا في دمياط بـ5 مليارات جنيه

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذ 219 مشروعًا تنمويا في محافظة دمياط، بـ5.1 مليار جنيه، ضمن خطة عام 2023-2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع المحافظات للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين.

استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه لقطاع النقل

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّه فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 2023-2024، فقد استُثمر نحو 1.8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 37%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 554 مليون جنيه بنسبة 11%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 521 مليون جنيه بنسبة 10%، ويخص قطاع الصحة 392 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم العالي 365 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 27%، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

28 قرية بالمرحلة الأولى من «حياة كريمة»

وأوضح التقرير أنّ عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة دمياط بلغت 28 قرية، وتتضمن إنشاء 6 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، و5 وحدات اجتماعية، و12 مجمعات خدمات زراعية، و13 نقطة إسعاف، و20 وحدة صحية، و427 فصلا دراسيا، و69 مدرسة، و4 محطة مياه شرب، و28 مشروع صرفٍ صحي، و6 محطات معالجة، و33 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، و26 مركز شباب، و12 مجمع خدمات حكومية، و10 مكاتب بريد.

وأشار التقرير إلى أنّ الخطة تستهدف تنفيذ 52 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان، وتنفيذ 54 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، ورصف طرق محلية بحوالي 82 مليون جنيه.