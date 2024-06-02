رابط التقديم لرياض الأطفال 2025 لغات وتجريبي ومتميز.. اعرف شروط التسجيل

أعلنت محافظة الجيزة بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال اليوم للمدراس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، للعام الدراسي 2024-2025، على أن يكون التقديم إلكترونيا.

وأوضحت محافظة الجيزة أنّه يمكن التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدراس الرسمية المتميزة، من خلال الرابط التالي.

شروط التقديم لرياض الأطفال 2024

وتستعرض «الوطن» شروط التقديم لرياض الأطفال 2024 بالمدارس التجريبية والمتميزة، والتي تأتي على النحو التالي:

- سيتم التسجيل على موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بوابة التعليم الأساسي، خلال الفترة 01-06-2024 وحتي 30-06-2024.

- التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل علي الموقع وحتى إعلان نتيجة تتسيق القبول، والتي يتم الإعلان عنها عبر الموقع.

- التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة.

- في حالة القبول على الموقع لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي.

- سداد مبلغ 100 جنيه غير قابلة للاسترداد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بأحد بمنافذ فوري.

- أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

- متابعة النتائج مسؤلية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

- عند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها، ضمن الأوراق المطلوبة، ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الاجراءات.

- سداد المصروفات المدرسية في خلال 15 يوما بعد الإخطار بقبول الطالب على الموقع بالمدرسة وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

- يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة فقط لمدرسة رسمية متميزة للغات «لا تخضع للمربع السكني»، أو المدارس الرسمية للغات «تخضع للمربع السكني فقط محافظة الجيزة»، ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.

- الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله، وباب التعديل مفتوح حتى نهاية موعد التسجيل وهو 30/6.

- الالتزام بالمربع السكني.