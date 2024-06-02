توقيع الكشف الطبي على 1314 حالة مجانا في قافلة طبية بملوي

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1314 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية البراجيل بمركز ملوى على مدار يومي 29 و30 مايو الماضي، ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبي على 1314 حالة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 141 حالة جراحة، و423حالة أطفال،و 255باطنة، و 69 نساء،و 89 أسنان، و 147 جلدية، و 96 أنف وأذن، 94 مسالك.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار «حسنين» إلى إجراء 207 تحاليل متنوعة، و4 حالات أشعة عادية، و114 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 8 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لـ116 متردداً.