تركيب الشبكات الخارجية والداخلية لتوصيل الغاز لـ34 قرية بالشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد حسن قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، لمتابعة نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمراكز ومدن المحافظة، والوقوف علي المعوقات التي تواجه الشركة في تنفيذ المشروعات المسندة اليها وإيجاد حلول عاجلة لها.

خطة تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وأطلع المهندس محمد حسن قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي محافظ الشرقية على خطة تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقاً للجدول الزمنى المحدد في كل مركز ومدينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 733 ألفا و431 مواطنا، كما تم الانتهاء من تركيب الشبكات الداخلة والخارجية بعدد 34 قرية ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بمركز ومدينة الحسينية وتوصيل الخدمة لـ30 ألف مواطن، إضافة إلى توصيل شبكة خارجية لعدد 2 قرية لتكتمل بذلك منظومة الغاز الطبيعي والذي يعد أحد البدائل الهامة لإستخدام الطاقة النظيفة.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وتطرق الاجتماع إلى استعراض أبرز معوقات توصيل الغاز الطبيعي لمدن وقرى ومراكز المحافظة، والمتمثلة في ارتفاع قيمة مقايسة إعادة الشيئ لأصله.

وأكد محافظ الشرقية أننا جميعا نعمل للحفاظ على الحالة العامة للطرق والمال العام، ونسعي جاهدين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوفير بنية تحتية مناسبة تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.