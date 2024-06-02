شركة للصناعات الغذائية تطلب عمالا للتوظيف.. اعرف طريقة التسجيل ومكان العمل 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر عن وظائف جديدة والتي تتمتع بالعديد من المميزات.

فرص عمل من الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة للصناعات الغذائية، إذ تطلب الوظائف التالية:-

- عمال إنتاج تعبئة وتغليف: مؤهل لا يقل عن إعدادية.

- فني غلاية: يشترط الخبرة في مجال الأغذية أو التجميل أو الأدوية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- فني صيانة ميكانيكا: يشترط الخبرة في شركات الأغذية أو التجميل أو الأدوية والخبرة لا تقل عن 5 سنوات، ومكان العمل مدينة السادات بالقرب من وادي النطرون.

- عمال إنتاج تعبئة وتغليف ويشترط من سكان دائري المنيب.

متطلبات وظائف الشباب والرياضة

- مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

- السن من 18 إلى 48 عاما.

- أن يكون من سكان القاهرة والجيزة فقط.

طرق التقديم في وظائف الشباب والرياضة

وللرغبين في التقديم لـ الوظائف الدخول عبر هذا الرابط الإلكتروني واستيفاء جميع البيانات المطلوبة.