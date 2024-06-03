طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء شهر يونيو 2024 في 6 محافظات

بدأ عملاء شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، وعددهم ما يقرب من مليون و155 ألف مشترك بجميع فروع وإدارات وشبكات الكهرباء بمحافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» في إجراء عمليات الاستعلام والبحث عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتورة يونيو 2024

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة للاستعلام عن قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر يونيو 2024 في المناطق الواقعة بنطاق عملها بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، كالتالي:

- الخطوة الأولى:

اختيار القطاع التابع له.. «القطاع هو المحافظة التي يتواجد بها المنزل أو النشاط».

- الخطوة الثانية:

اختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.. «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».

- الخطوة الثالثة:

كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الخطوة الرابعة:

اضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

- الخطوة الخامسة:

إذا لم تظهر للمشترك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك، كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

- الخطوة السادسة:

يمكن للمشترك أيضا الاستعلام من جديد.