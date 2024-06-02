الأفلام المصرية تحقق 999 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد.. والسرب يحتفظ بنصيب الأسد

تواصل الأفلام المصرية المعروضة في شباك التذاكر تحقيق إيراداتها خلال رحلتها في السينمات، وحققت الأفلام إجمالي إيرادات وصل لـ999 ألف جنيه عن أمس السبت في دور العرض السينمائي، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وينجح فيلم السرب الحفاظ على تواجده في صدارة شباك الإيرادات منذ طرحه في السينمات بداية مايو الماضي، وحقق الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا إيرادات بلغت 418 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح بإيرادات بلغت 268 ألف جنيه، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة بفارق ضئيل محققا 253 ألف جنيه.

عالماشي يتذيل قائمة الإيرادات.. ويحقق 16 ألف جنيه

بينما يواصل فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي تراجعه على مستوى الإيرادات في الأسبوع الثاني له بدور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم إيرادا بلغت 23 ألف جنيه، ليأتي في المركز الرابع في قائمة الإيرادات، يليه فيلم تاني تاني بطولة غادة عبد الرازق، ولكن لم يحقق الفيلم سوى 19 ألف جنيه، وفي المركز السادس والأخير فيلم عالماشي بـ 16.7 ألف جنيه.