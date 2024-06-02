كاتب «دواعي السفر» يكشف جوانب شخصية القبطان إبراهيم: تحركه مخاوفه من الفقد

كشف المؤلف محمد ناير، كاتب مسلسل دواعي السفر، عن قصة العمل الدرامي والشخصيات الرئيسية والخيط الأساسي للمسلسل الذي ناقش قضية تخطي الشخص واختباره مشاعر الفقد.

وقال ناير، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، والمُذاع على شاشة «dmc»، إنَّ هناك العديد من الذكريات المرتبطة بـ المسلسل الذي شرف بتأليفه وإخراجه، لافتاً إلى تركيزه أن تتمحور شخصيات العمل حول ثلاثة أضلاع رئيسية لكل شخصية.

وتابع موضحاً: «تتمحور شخصية القبطان إبراهيم، بطل العمل الدرامي، حول فقدانه لزوجته وتحمله مسؤولية تربية ابنته بالكامل منذ أن كان عمرها 12 عاما وصراع نشأ داخله بسبب خوفه الشديد من أن تختبر ابنته مشاعر الفقد مرة أخرى، ما اضطره لإبعادها عنه في أواخر أيامه خوفاً من تكرار تجربة الفقد، وهذه الشخصية أيضاً قليلة المخاطرة ومن الأحداث نستشف أن هذا الأمر جزء من طباعه التي التصقت به من الطفولة وحتى بعد أن صار أبا مسؤول».