أمينة الفتوى: حفظ القرآن من أعظم نعم الله على عباده

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة حول أنها «تريد أن تحفظ القرآن الكريم بصورة سهلة، تعمل إيه؟».

حفظ القرآن

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «حفظ القرآن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه».

وتابعت: «لو عاوز تحفظ القرآن لازم يكون لك صدق نية، وتأخذ بالأسباب يحفظك ويراجع معك، حتى يسهل عليكِ الحفظ ابدأي بقصار السور».