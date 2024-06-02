ظاهرة فلكية تحدث مرة في العمر بعد ساعات.. احذر النظر إليها بهذا الوقت

العالم على موعد مع حدث فلكي نادر، ربما لم تره سوى مرة واحدة في عُمرك، إذ تشهد السماء عرض اصطفاف للكواكب، تسمى مجموعة «الكواكب السيارة» على نفس الجانب من الشمس، والتي يمكن رؤيتها في مشهد رائع ينتظره عشاق الفلك، ومتابعو حركات الكواكب والنجوم.

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فبحسبما ذكرته وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» فإن هذه الظاهرة الفلكية النادرة، من المقرر أن تستمر لنهاية الشهر الجاري، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لكن في أوقات مُحددة.

وفقًا لما ذكره الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر حسابه الرسمي، فإن ما يحدث خلال الساعات المقبلة هو اقتران للأجرام السماوية، ورؤية إحداها قرب الآخر في السماء في نطاق محدود من الدرجات القوسية، هو تقارب زاوي، أي إنه ظاهري غير حقيقي، وليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينها، لأنها بالفعل مسافات كبيرة جدا تُقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

أفضل توقيت لمشاهدة الظاهرة الجوية

وأكد «تادرس» أن غدًا 3 يونيو، من المقرر أن يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الصباح الباكر، تحديدًا قبل شروق الشمس في ذلك اليوم، ويرى عادًة بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية، موضحًا إنه يشرق بغضون الـ 3:25 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد خلال الشفق الصباحي، جراء شروق الشمس.

ما أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية؟

أكد الدكتور أشرف تادرس، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية، هي الأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.

احذر النظر إليها بهذا الوقت

وحذر المصدر من النظر للسماء في ذروة حدوث الظاهرة، مؤكدًا أنه على الرغم من أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها، إلا إن الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة يضر العين.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض، كما إنه ليس لها علاقة بالتوقعات والتنجيم، ولا يتحكم في مصير الإنسان على الأرض.