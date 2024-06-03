محمد الباز لـ«بين السطور»: «القاهرة الإخبارية» جعلتنا نعرف وزن مصر الإقليمي

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه قبل «القاهرة الإخبارية» لم نكن نعرف الوزن الحقيقي التي تقوم به مصر في الإقليم لأنه لم يكن هناك قناة تعبر عن هذا الدور، رغم أن هناك دورا مصريا كبيرا، مشددًا على أننا لسنا أمام قناة تنقل أخبارا ولكن هي أداة من أدوات دولة كبيرة ولها دور ولابد أن يصل للمواطنين داخل مصر والدوائر الإقليمية المحيطة به.

مسلسل الحشاشين تأكيد على أن الفن في مصر لا ينضب

وشدد «الباز»، خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، على أن دور «المتحدة» في الدراما كان مهما، موضحًا أن مسلسل الحشاشين تأكيد على أن الفن في مصر لا ينضب، وبترول مصر هو البشر وهو ما تنتبه له «المتحدة».

مصر لا تكف عن إنتاج المواهب

ونوه بأن «حالة خاصة» تأكيد على أن مصر لا تكف عن إنتاج المواهب، موضحًا أن الأجيال المتميزة تسلم بعضها البعض، ويجعلنا نطمئن بأن هناك أجيال قادمة متميزة، والمشروع القومي الأكبر في مصر هو الإنسان، والجمهور الجديد هناك إلحاح منه على الاهتمام بالبشر.