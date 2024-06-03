خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية في السعودية

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، وهو دعم تقدمه السلطات بهدف تعزيز الرعاية الاجتماعية في المملكة، إذ أطلق من وزارة التضامن السعودية لتحسين مستوى معيشة المواطنين الأشد احتياجا ممن يستحقون الزكاة في السعودية.

وتستعرض جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، وفق المنشور على الموقع الرسمي للمنصة.

الضمان الاجتماعي المطور

تقدم منصة التضامن الاجتماعي سبلا للدعم متمثلة في الدعم النقدي وتأهيل وتدريب المستحقين وتقديم العديد من فرص العمل المناسبة لحالاتهم بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهم.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من أزمات اقتصادية التقدم للحصول على هذا الدعم بشرط تقديم المستندات وأن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية

وتوفر منصة الدعم طريقة بسيطة لللاستعلام عن الضمان الاجتماعي بطريقة سهلة وبسيطة في وقت قصير:

وفي أول الخطوات يقوم الفرد بالدخول على المنصة من هنـا

- ثم يستعلم عن استحقاقه بالدخول على حسابه برقم الهوية وكلمة المرور.

- وبعدها يتأكد من صحة رمز التحقق وإدخاله على المنصة والانتقال إلى النفاذ الوطني الموحد.

- بعد التمكن من تسجيل الدخول إلى الحساب يجب الضغط على الضمان المطور.

- سيكمل الاستعلام بالضغط على تبويب الاستحقاق والأهلية.

- سينتقل للمرحلة الأخيرة ليقوم بالنقر على رمز استعلام، وسيظهر نافذة بها التفاصيل.