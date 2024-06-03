محمد الباز لـ«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المعارضة ليست حصانة والمعارضين ليسوا الشرفاء، وهو خلل ورثناه مع عقود سابقة وممارسات سياسية سابقة أفسدت الحياة السياسية في مصر، موضحا أن هناك ساحة لابد من الوقوف عليها.

مبدأ المعارض في النقاش

وأشار «الباز»، خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» إلى أن فكرة أن المعارض له الحق في أن يكون ما يشاء هو أمر خاطئ، موضحًا أنه يعلن عن تأييد 30 يونيو عن قناعة ولكن المعارض لا يناقشك في هذه القناعة وهي نقطة مهمة جدًا.

المناصرون لـ30 يونيو تعرضوا لابتزاز كبير

وأوضح أن المناصرين لـ30 يونيو تعرضوا لابتزاز كبير، مؤكدًا أن من حق الشركة المتحدة»، شرح سبب مهاجمة البعض؛ لأنها ناجحة ومؤثرة وأكبر من كونها شركة إعلامية.