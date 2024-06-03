خبيرة اقتصادية: يجب إعادة النظر في منظومة الدعم من أجل مصلحة المواطن

قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شيرين الشواربي، إن الدعم النقدي في تطبيقه من المهم أن نعلم لمن سوف نمنحه، هل هم نفس الشرائح الموجودين في منظومة الدعم الحالية سواء الخبز أو بطاقات التموين؟.

منظومة التأمينات

تابعت خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «أسئلة كثيرة لابد من الإجابة عنها مثلا ما ينفعش أدي رقم كدعم نقدي أكبر من رقم معاش لشخص تعب وشقي وشارك في منظومة المعاشات وإلا سوف يكون تهديد واضح لمنظومة التأمينات وبشجع الناس على عدم الانضمام لها».

مجموعة من البرامج منها نقدي ومنها شبه نقدي

وأكدت ضرورة أن يكون هناك مجموعة برامج وليس برنامجًا واحدا، موضحة: «لازم تبقى عيني برضه على أنه يكون هناك مجموعة من البرامج منها نقدي ومنها شبه نقدي كل برنامج لازم يكون موجه لكل فئة مستهدفة ونضع له معاييره».

أكملت: «منحازة للدعم النقدي، ولكن فيما يخص دعم الغذاء بحذر شديد»، متسائلة: «هل تم تحرير أسعار القمح والدقيق بالفعل في كل مراحلها؟».

من جانبه، انتقد النائب محمود سامي رئيس اللجنة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الحديث عن الدعم النقدي في الوقت الراهن مع وجود صدمات تضخمية كبيرة في المجتمع المصري، قائلًا: «مع وجود صدمات تضخمية متلاحقة قد يكون من الصعب مراجعة قيمة الدعم النقدي حال تنفيذه».

أكمل: «جرى دراسة تطبيق الدعم النقدي قبل عام 2011 على 5 آلاف أسرة و80% منهم قالوا نريد الدعم العيني خوفاً من التضخم وتأثيره على قيمة والقوة الشرائية للدعم النقدي، ولا بد أن يكون هناك حزمة مستمرة من الدعم العيني على الدواء وألبان الأطفال واشتراكات النقل والوجبة المدرسية».