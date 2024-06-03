رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»

قدّم الدكتور محمود طنطاوي، مدرس الأحياء، أهم رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي، لمساعدة طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم على حصد أعلى الدرجات في مادة الأحياء.

رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي

وعن رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي، والتي جاءت فى المنهج الخاص بالعام الدراسي 2023-2024 فجاءت كما يلي.

توزيع درجات مادة الأحياء للثانوية العامة 2024

وعن توزيع درجات مادة الأحياء للثانوية العامة 2024، فأن مجموع أسئلة الأمتحان 46 سؤالت، يتم تقسيمها كما يلي.

- 46 سؤالا بـ60 درجة.

- 2 سؤال مقالي بـ4 درجات.

- 44 سؤالا موضوعيا بـ56 درجة.

موعد امتحان مادة الأحياء

وحول موعد امتحان مادة الأحياء، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيكون الأربعاء 17 يوليو، وهذا اليوم يكون مخصصا لمواد الأحياء لشعبة علمي علوم ومادة الرياضيات التطبيقية استاتيكا لشعبة علمي رياضة، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.