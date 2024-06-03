كيف سلط الإعلام الدولي الضوء على حملة «أنت أقوى من المخدرات»؟ 

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذ سلسلة من الحملات الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات»، حيث حققت تفاعلًا كبيرًا بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلي أو الدولي، فعلى المستوى الدولي اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجًا لحملات مكافحة المخدرات، ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية.

حملة «أنت أقوى من المخدرات»

وأكد الصندوق، في بيان له، أن وسائل الإعلام العالمية أشادت بحملة «أنت أقوى من المخدرات» وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها، كما أن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة كذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها.

كيفية العلاج من الإدمان

وأوضح الصندوق، أنه خلال مراحل الحملة السابقة استهدفت الشباب والمراهقين «شباب وفتيات»، كذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 كما ساهمت في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 500% من خلال الخط الساخن وشاهدها أكثر من 195 مليون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل تراكمي على مدار المراحل السابقة.