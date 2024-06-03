نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.. «لا تستمعوا لأي حديث سلبي»

قال تامر شوقي، الخبير التربوي، إنّ قلق وتوتر ما قبل الامتحانات أمر طبيعي يواجه جميع الطلاب، لافتا إلى ضرورة التحكم في درجات القلق كي لا يصل إلى درجة الإفراط.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنّ الطالب يجب أنّ يمر بخبرة القلق، وبمجرد دخوله في دائرة الامتحانات، يبدأ القلق في التلاشي، ما دفع وزارة التربية والتعليم ببدء الامتحانات بالمواد غير المُضافة للمجموع كي يعرف الطالب كيفية التعامل مع اللجنة ومع مرور الوقت ودخول الامتحانات الأساسية يدخل في الأجواء.

وتابع: «لازم الطالب يبعد نفسه عن الاستماع لأي كلام سلبي خاص بالامتحانات، وأطالب الآباء والأمهات بعدم الضغط على الطلاب وتوجيه كلام إيجابي لهم، مثل أنت بطل وفعلت ما يجب عليك فعله ومهما كانت نتيجتك نقبلها، وبالتالي الطالب هينتقل من الخوف إلى الثقة والإيجابية».