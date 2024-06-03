محافظ الشرقية: إنهاء 609 شكاوى وطلبات للمواطنين خلال شهر مايو 

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، استقبل خلال شهر مايو الماضي، 335 شكوى و274 طلبًا بإجمالي 609 شكاوى وطلبات تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

رصد شكاوى المواطنين

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة.

طلبات توصيل المرافق

وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم عزالدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أنّ الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مايو الماضي، تنوعت بين بناء دون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، إضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.