ردت به كوريا الجنوبية على بالونات بيونج يانج.. ما هو سلاح مكبرات الصوت؟

تستمر الاستفزازات قوية بين الجارتين كوريا الجنوبية والشمالية، إذ أعلنت كوريا الشمالية وقف إطلاق مناطيد مليئة بالنفايات باتجاه جارتها الجنوبية، وسط تأكيدات بعدم وجود مواد خطرة، إذ جرى تحديد 600 منطاد محلق بشكل كثيف، بمعدل يتراوح بين 20 و50 منطادًا في الساعة.

وأكدت كوريا الشمالية وقف إطلاق بالونات «القمامة»، لافتة إلى أن الهدف من الحملة هو تعريف الكوريين الجنوبيين بمدى الجهد المبذول لإزالة النفايات الورقية المتناثرة.

كوريا الجنوبية ترد على هجوم بالون جارتها الشمالية

واجتمع مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية، أمس، لاتخاذ قرار بخصوص الرد على حرب البالون، والذي قد يشمل بث مقاطع دعائية عبر مكبرات الصوت على الحدود مع كوريا الشمالية، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، الأمر الذي أطلقت عليه وسالئل إعلام عالمية بسلاح مكبرات الصوت.

منشورات مناهضة لكوريا الشمالية

وكان نشطاء في كوريا الجنوبية أطلقوا منشورات مناهضة في وقت سابق، تهدف لتشجيع الكوريين الشماليين على الاحتجاج ضد حكومتهم، وطالبت كوريا الشمالية مرارًا بوقف حملة المنشورات، وتعد هذه القضية مصدرًا للتوتر بين الكوريتين لفترة طويلة.